Jefe del Consejo Superior hutí amenaza a Israel tras la muerte del jefe del gabinete

Doha, 30 ago (Sputnik).- El jefe del Consejo Político Supremo creado por el movimiento chií Ansar Alá (hutíes) de Yemen, Mahdi al-Mashat, predijo «días sombríos» para Israel en respuesta a los ataques en Yemen que provocaron la muerte del primer ministro y de miembros del gobierno hutí.

«Les esperan días sombríos. Seguiremos respondiendo a los retos con desafíos, y nunca volverán a sentirse seguros», declaró al-Mashat en un discurso en el canal de televisión yemení Al Masirah en relación con la muerte de miembros del gobierno hutí.

El político llamó «a todas las empresas presentes en el territorio de la entidad ocupante» a que se vayan «antes de que sea demasiado tarde».

Anteriormente, una fuente cercana a la familia del primer ministro, Ahmed Ghaleb al-Rahawi, aseguró a Sputnik que ese funcionario murió el jueves pasado como consecuencia de los ataques israelíes contra Saná.

Los líderes hutíes confirmaron hoy oficialmente su muerte y la de varios otros ministros. Sputnik también se enteró de la muerte del vice primer ministro, de cuatro ministros y del viceministro del Interior.

El jueves, Israel lanzó doce ataques aéreos contra cuarteles y posiciones de Ansar Alá en Saná, 24 horas después de que el movimiento anunciara un ataque al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv utilizando un misil balístico hipersónico Palestina-2.

El 24 de agosto, el ataque israelí contra Saná dejó al menos seis muertos y 86 heridos.

En noviembre de 2023, el movimiento hutí Ansar Alá, parte del «eje de resistencia» de Irán contra Estados Unidos e Israel, inició una campaña de ataques al territorio israelí con misiles de largo alcance, y a buques mercantes presuntamente relacionados con Israel para impedir que transiten por los mares Arábigo y Rojo mientras continúe el conflicto en la Franja de Gaza.

Durante los últimos meses, los hutíes realizaron varios ataques con misiles balísticos contra el aeropuerto Ben Gurión, el más importante de Israel; la mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por la defensa aérea israelí.

Israel ha atacado objetivos hutíes en respuesta. (Sputnik)