Jóvenes talentos brillan en la XIX Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas

San José, 30 Ago (Elpaís.cr).- El esfuerzo de meses de preparación se convirtió en triunfo para decenas de estudiantes costarricenses que este 27 de agosto participaron en la premiación de la XIX Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas (Olicocibi), un certamen que reunió a más de 1.500 jóvenes de 158 colegios de todo el país.

El evento, organizado por las universidades públicas y con sede en la Universidad Nacional (UNA), reafirmó la vocación científica de la juventud y la importancia de la biología como disciplina central para el desarrollo del país.

“La biología es vida”

Durante la ceremonia, Orlando Vega, viceministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, destacó que la competencia va más allá de lo académico.

“La biología es vida, es un campo que nos conecta con la naturaleza y nos invita a explorar los misterios de la vida misma. Estas Olimpiadas representan no solo una competencia, sino la reunión del talento de más de 1.500 estudiantes, quienes ya son ganadores por el esfuerzo y la disciplina que han demostrado”, señaló.

Por parte de la UNA, la vicerrectora de Investigación, Silvia Argüello, resaltó que Olicocibi es un espacio formativo y vocacional:

“No hablamos únicamente de biología, hablamos del descubrimiento vocacional. Olicocibi es, en muchos casos, el primer contacto de los jóvenes con la universidad pública, y ese encuentro puede marcar un antes y un después en su vida personal y profesional”.

Un laboratorio educativo

El coordinador del certamen, José Pereira, subrayó que la Olimpiada es fruto de un esfuerzo compartido.

“Para nosotros es una experiencia maravillosa como coordinadores poder generar estos espacios. Nuestro papel, como universidades públicas y desde CONARE, es llevar la universidad a los pueblos y acercar a los estudiantes a nuestras instalaciones, para que vean que aquí hay oportunidades y que este es un camino de preparación para la vida universitaria”, comentó.

Colegio Científico de San Pedro en lo más alto

Este año, el protagonismo lo obtuvo el Colegio Científico de San Pedro de Montes de Oca, cuyos estudiantes alcanzaron las medallas de oro con mayor puntaje en las categorías A y B.

Su director institucional, Arturo Vargas, subrayó que el logro es colectivo:

“Yo soy la cara de la institución, pero detrás de todo esto hay padres de familia, profesores, personal administrativo y, por supuesto, los estudiantes. Para nosotros significa un orgullo enorme, porque vemos cómo el esfuerzo se transforma en resultados que aportan al país”.

Vocaciones que se confirman

Entre los galardonados, brillaron dos jóvenes:

Fabiola María Chacón Jiménez, de 17 años, quien obtuvo la medalla de oro con la mayor puntuación en la categoría A: “Descubrí que la biología era mi vocación y sentir que este esfuerzo se recompensó de esta forma se siente increíble. Es cumplir una meta que tenía desde el año pasado”.

José Andrés Ortega, de 16 años, ganador de la medalla de oro con mayor puntaje en la categoría B: “Esta medalla significa una oportunidad para lograr grandes cosas. La preparación fue intensa, con mucho apoyo de mi profesor y también en casa. Me gustaría participar en una olimpiada internacional, más que todo por la experiencia”.

Ambos coincidieron en que la experiencia va más allá de un premio: es el inicio de un camino académico y personal que esperan continuar en la universidad y en competencias internacionales.

Equidad y futuro

La vicerrectora Argüello también destacó el valor social de la Olimpiada:

“Detrás de cada cifra hay sueños, luchas familiares y comunidades enteras que se movilizan para que su representante llegue a la Olimpiada. Ese esfuerzo muestra la equidad territorial y la oportunidad que tienen muchachos y muchachas de zonas rurales y urbanas de encontrarse en igualdad de condiciones”.

Las autoridades insistieron en que la ciencia y la innovación son claves para el futuro del país. “Su pasión por la ciencia es requerida por nuestro país. Los invito a explorar carreras STEM, porque ahí está la solución a los grandes desafíos de nuestra sociedad”, concluyó el viceministro Vega.

XIX edición de Olicocibi

La Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas, que este año celebró su decimonovena edición, se consolida como un espacio de encuentro entre la academia, las instituciones educativas y el talento joven del país.

Como resumió el coordinador Pereira, el mayor logro es que los participantes “descubran su potencial y encuentren en la ciencia un camino de vida”.

La lista completa de ganadores fue presentada durante la ceremonia, en un acto que, más que premiar resultados, celebró la vocación y el futuro científico de Costa Rica.

Lista completa de ganadores