Maduro califica de «ejemplar» la participación ciudadana en el reclutamiento de la milicia

Ciudad de México, 31 ago (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, describió la masiva participación ciudadana en el reclutamiento de la Milicia Nacional Bolivariana como un ejemplo de patriotismo ante las presiones externas.

«Felicito al heroico pueblo venezolano por su masiva y ejemplar participación en la segunda Jornada de Alistamiento del Plan Nacional de Soberanía y Paz ‘Simón Bolívar’, un acto que reafirma el compromiso con la defensa integral de la nación», escribió Maduro el sábado en su canal de Telegram.

El presidente enfatizó que la cohesión de la población se ha convertido en «un bloque histórico invencible ante cualquier amenaza del imperialismo norteamericano y sus lacayos fascistas».

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio a principios de agosto por parte de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar un cartel de la droga.

El jueves, la vocera de la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump está dispuesto a usar «todo el poder de EEUU» para frenar el flujo de drogas a su país, al comentar sobre la posibilidad de que el despliegue de activos navales estadounidenses en el Caribe se convierta en una operación militar. (Sputnik)