Manifestaciones en la ciudad de Colonia alemana por la amistad con Rusia

Moscú, 31 ago (Sputnik).- Una manifestación contra la militarización de Alemania tuvo lugar en la ciudad alemana de Colonia, donde participantes abogaron por construir la amistad entre Rusia y Alemania, reportó el sábado la cadena de radiodifusión alemana WDR.

La protesta fue organizada en la plaza Heumarkt por partidarios de iniciativas pacifistas y grupos de apoyo a Palestina, así como por opositores al rearme alemán y la nueva ley de servicio militar.

Los oradores también subrayaron la importancia de construir lazos entre países, incluidos Alemania y Rusia, según WDR.

En total, unas 1.000 personas participaron en la acción.

El miércoles pasado el Gobierno alemán adoptó un proyecto de ley sobre una nueva forma de servicio militar voluntario. La iniciativa prevé la posibilidad de implementar el servicio obligatorio «en caso de deterioro de la situación de seguridad o agotamiento de las opciones de servicio voluntario». El objetivo modernizar el servicio militar es fortalecer las fuerzas regulares y de reserva de la Bundeswehr para hacer frente a las amenazas de seguridad actuales.

En junio pasado, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó que Alemania necesitaría hasta 60.000 tropas adicionales para cumplir con los nuevos objetivos de la OTAN. (Sputnik)