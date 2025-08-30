NYT: Modi se irritó por la insinuación de Trump sobre su nominación al Premio Nobel de la Paz

Washington, 30 Ago (Sputnik).- En su última conversación telefónica con el primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a presumir de haber puesto fin a la escalada militar entre Nueva Delhi e Islamabad, lo que irritó a su interlocutor, reportó este sábado The New York Times.

El mandatario estadounidense en repetidas ocasiones se jactó públicamente de haber mediado un alto el fuego entre la India y Pakistán tras cuatro días de enfrentamientos en mayo pasado. La última llamada telefónica entre Trump y Modi, el 17 de junio, no fue la excepción: el líder del país norteamericano mencionó que Islamabad lo iba a nominar al Premio Nobel de la Paz e insinuó, según informantes, que Nueva Delhi debería hacer lo mismo.

Conforme a NYT, Modi se irritó y replicó que la involucración de Washington no tenía nada que ver con el alto el fuego alcanzado y acordado directamente entre las dos naciones involucradas, sin países terceros. Así, el hecho de que Trump ignorara los comentarios de Modi, que, a su vez, se negó a hablar sobre el tema, habría jugado un «enorme papel» en el deterioro de las relaciones entre ambos líderes.

Al compartir detalles de la llamada, funcionarios indios de Relaciones Exteriores precisaron que Modi afirmó a Trump que la India «nunca aceptará» ninguna forma de mediación en sus relaciones con Pakistán e insistió en que no hubo discusiones oficiales entre Nueva Delhi y Washington sobre la intervención estadounidense tras la Operación Sindoor.

Desde el 17 de junio, Trump y Modi no han vuelto a mantener conversaciones telefónicas.

El líder indio rechazó la invitación del líder estadounidense para visitar Washington tras la cumbre del G7 en Canadá, a la que también asistió Modi. De acuerdo con NYT, en ese instante Trump planeaba reunir al jefe de Gobierno indio y al jefe del Ejército pakistaní y hacer que se dieran apretón de manos durante una cena. Un alto funcionario indio declaró al medio que para ellos no era más que otra señal de que al inquilino de la Casa Blanca no le importaba la complejidad ni sensibilidad del asunto.

Posteriormente, Trump intentó hablar por teléfono con Modi en varias ocasiones para avivar las conversaciones sobre los aranceles, pero, según medios, este rechazó todas las solicitudes.