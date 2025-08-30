Pandilleros en Haití liberaron a ocho rehenes

Puerto Príncipe, 30 ago (Prensa Latina) Una ciudadana irlandesa y otras siete personas están libres hoy luego de permanecer en manos de los pandilleros en Haití, donde el secuestro sigue siendo un problema grave en la nación caribeña

La europea llamada Gena Heraty estaba retenida con siete miembros del orfanato de Santa Elena ubicado en la comuna de Kenscoff. Entre los rehenes había un niño de tres años.

Hasta ahora la Policía Nacional de Haití no informó bajo que condiciones fueron liberados, si fueron ellos, si hubo pago de rescate o los bandidos decidieron dejarlos ir a sus respectivos destinos, comentó el diario Le Nouvelliste.

Las organizaciones Nuestros Pequeños Hermanas y Hermanos y la Fundación Saint Luc Dos que en reacción al secuestro hace dos semanas cerraron las puertas de sus instituciones, indicaron que los hospitales Infantil Saint-Damien y el Saint-Luc reabrirán sus servicios a la comunidad.

La familia de Heraty agradeció al primer ministro irlandés, Simon Harris, y a su equipo, así como a la embajadora irlandesa en Estados Unidos, Geraldine Byrne, por su apoyo.