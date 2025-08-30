Polonia deporta a 15 ciudadanos ucranianos por varios delitos e infracciones

Varsovia, 31 ago (Sputnik).- Polonia ha deportado a su país de origen a 15 ciudadanos ucranianos declarados culpables de diversos delitos e infracciones, informó el Comité Estatal de Fronteras del país.

«Quince ciudadanos ucranianos fueron trasladados bajo custodia hasta la frontera por agentes fronterizos y entregados a las autoridades ucranianas», señala el comunicado.

Según las autoridades polacas, los deportados habían sido sancionados en múltiples ocasiones por delitos como posesión de drogas y sustancias psicotrópicas, robos, asaltos y falsificación de documentos, conducción en estado de ebriedad, así como la organización de cruces ilegales de la frontera de Polonia.

Los ucranianos deportados fueron incluidos en la lista de personas non grata en Polonia, con prohibición de reingreso por períodos de 5 a 10 años. (Sputnik)