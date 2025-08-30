Putin anuncia apoyo estatal total para desarrollo sostenible de industria carbonera

Moscú, 31 ago (Sputnik).- El Gobierno ruso, en asociación con el sector empresarial, hará todo lo necesario para asegurar el desarrollo sostenible de la industria del carbón, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Este domingo se celebra en Rusia el Día del Minero. El jefe de Estado felicitó a los trabajadores del sector carbonero en su festividad profesional.

«El Estado, en colaboración con las empresas y los equipos directivos, hará todo lo posible para garantizar un desarrollo estable y a largo plazo de la industria carbonera, apoyando a los colectivos de las empresas mineras», afirmó Putin en su mensaje en vídeo.

Además, el mandatario destacó la contribución de los trabajadores del carbón al fortalecimiento del potencial fuel-energético de Rusia.

«Y, por supuesto, el bienestar económico y social de las ciudades y pueblos, así como la mejora del nivel y la calidad de vida de las personas», añadió Putin, (Sputnik)