Reactor Hualong One de China lidera despliegue global de energía nuclear

Shenzhen, 30 ago (Xinhua) — El Hualong One de China se ha convertido en la tecnología de reactor nuclear de tercera generación más desplegada del mundo, con 41 unidades actualmente en operación o en construcción a nivel mundial, informó el viernes China General Nuclear Power Group (CGN) a la prensa en Shenzhen, ciudad del sur de China.

El reactor chino Hualong One es una tecnología nuclear de tercera generación totalmente independiente, que ha obtenido la certificación European Utility Requirements y ha superado la evaluación de diseño genérico del Reino Unido.

La tecnología ha demostrado un excelente rendimiento operativo, con siete unidades ya conectadas a redes en todo el mundo, destacó CGN.

Cada unidad genera más de 10.000 millones de kilovatios-horas al año, lo suficiente para cubrir el consumo de energía eléctrica de un millón de personas en un país moderadamente desarrollado, al tiempo que reduce las emisiones de dióxido de carbono en 8,16 millones de toneladas.