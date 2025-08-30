Representante de comercio internacional de China conversa con autoridades de EEUU

Beijing, 30 ago (Xinhua) — Li Chenggang, representante de comercio internacional de China del Ministerio de Comercio y viceministro de Comercio, visitó Estados Unidos y mantuvo conversaciones con funcionarios y representantes comerciales estadounidenses del 27 al 29 de agosto (hora local), informó hoy sábado el ministerio.

El representante chino se reunió con los funcionarios del Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la implementación del consenso alcanzado en la conversación telefónica entre los jefes de Estado de China y Estados Unidos, y discutieron temas que incluyen las relaciones económicas y comerciales, así como la aplicación del consenso logrado a través de las negociaciones económicas y comerciales entre ambas partes.

China y Estados Unidos deben adherirse a los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación ganar-ganar, indicó Li, al hacer hincapié en que los dos países deben continuar haciendo buen uso del mecanismo de consulta económica y comercial, gestionar las diferencias, ampliar la cooperación a través del diálogo y la consulta en pie de igualdad, y promover conjuntamente el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos.

Durante su visita, Li también mantuvo conversaciones e intercambios con los representantes del Consejo de Negocios de Estados Unidos-China, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y algunas empresas estadounidenses