Rusia y China continuarán trabajando juntas por la prosperidad, afirma Putin

Moscú, 30 ago (Xinhua) — Rusia y China continuarán trabajando juntas para garantizar la seguridad de estas dos grandes naciones, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin.

En una entrevista escrita concedida a Xinhua en vísperas de su visita a China para asistir a la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjin y a las conmemoraciones por el día de la Victoria en Beijing, Putin también señaló que, durante su estancia, se unirá a la parte china para conmemorar el 80º aniversario de la gran victoria y participará en las profundas discusiones sobre nuevas perspectivas y medidas de cooperación mutuamente beneficiosas, a fin de aportar beneficios a los pueblos de Rusia y China.

Tras calificar como «un rotundo éxito» la visita a Rusia del presidente chino, Xi Jinping, en mayo pasado, Putin dijo que la visita atrajo la atención internacional y fue muy reconocida en su país por sus logros, que incluyeron una declaración conjunta integral y la firma de un paquete sustancial de documentos bilaterales.

La visita de Xi tuvo «una profunda importancia simbólica para un desarrollo aún mayor de las relaciones Rusia-China», dijo Putin. «Reiteramos la decisión estratégica de nuestros pueblos a favor de fortalecer las tradiciones de buena vecindad, amistad y cooperación de beneficio mutuo a largo plazo».

«Muy pronto, por invitación del presidente Xi, visitaré China nuevamente», aseguró Putin, y añadió que espera con interés mantener conversaciones en profundidad con Xi sobre todos los aspectos de la agenda bilateral, así como intercambiar puntos de vista sobre los asuntos regionales e internacionales más apremiantes.

«En Rusia valoramos profundamente el compromiso genuino del líder chino con el impulso a nuestra asociación estratégica integral de cooperación», dijo Putin.

Imagen del 18 de junio de 2025 del presidente ruso, Vladimir Putin, reuniéndose con los directores de importantes agencias noticiosas globales, en San Petersburgo, Rusia. (Xinhua/Cao Yang)

Putin enfatizó que Xi trata la historia de su país con el máximo respeto. «Es un verdadero líder de un gran país mundial, un hombre de fuerte voluntad, dotado de visión estratégica y perspectiva global, y con un inquebrantable compromiso con los intereses nacionales. Es de excepcional importancia para China que una persona así se encuentre al mando en este momento desafiante y crucial de los asuntos internacionales», dijo Putin.

En Beijing, Putin dijo que se unirá a la parte china para rendir homenaje al acto compartido de heroísmo de sus padres, abuelos y bisabuelos, para honrar la memoria de quienes sellaron con su sangre la hermandad entre los dos pueblos, defendieron la libertad y la independencia de los dos Estados y aseguraron su derecho al desarrollo soberano.

Los pueblos de la Unión Soviética y China se llevaron la peor parte en el combate y sufrieron las pérdidas más grandes, remarcó Putin. «Fueron nuestros ciudadanos quienes padecieron las mayores dificultades en la lucha contra los invasores y desempeñaron un papel decisivo en la derrota del nazismo y del militarismo», dijo.

«En medio de esas severas tribulaciones se forjaron y fortalecieron las más nobles tradiciones de amistad y asistencia mutua, tradiciones que en la actualidad constituyen un sólido cimiento para las relaciones ruso-chinas», señaló Putin.

«En Rusia nunca olvidaremos que la heroica resistencia de China fue uno de los factores cruciales que impidió a Japón asestar una puñalada por la espalda a la Unión Soviética durante los meses más oscuros de 1941-1942», subrayó Putin. «Esto permitió al Ejército Rojo concentrar sus esfuerzos en aplastar al nazismo y liberar Europa».

Cuando, de forma traicionera, Japón emprendió una guerra de agresión contra China, la Unión Soviética extendió una mano amiga al pueblo chino, dijo Putin, y agregó que «los pilotos soviéticos lucharon valientemente junto con sus hermanos de armas chinos».

«Es nuestro deber sagrado honrar el recuerdo de nuestros compatriotas que mostraron un verdadero patriotismo y valor, soportaron todas las dificultades, y derrotaron a enemigos poderosos y despiadados», dijo Putin, quien expresó su gratitud a China por la cuidadosa preservación de los monumentos conmemorativos de los soldados del Ejército Rojo que dieron la vida en las batallas.

En ciertos países occidentales, los resultados de la Segunda Guerra Mundial están siendo «revisados de facto», dijo Putin, señalando que la verdad histórica está siendo distorsionada y suprimida para servir a las actuales agendas políticas.

Rusia y China condenan resueltamente todo intento por distorsionar la historia de la Segunda Guerra Mundial, dijo. «Los resultados de esa guerra están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros documentos internacionales. Son inviolables y no están sujetos a revisión».

Sobre la cooperación económica y comercial, Putin dijo que las relaciones económicas entre Rusia y China han alcanzado un nivel sin precedentes. Desde 2021, dijo, el comercio bilateral ha crecido en cerca de 100.000 millones de dólares.

En términos de volumen comercial, China es por mucho el principal socio de Rusia, y el año pasado, Rusia fue el quinto socio de comercio exterior más importante de China, dijo, y agregó que las transacciones entre Rusia y China se llevan a cabo casi completamente en rublos y yuanes.

Rusia mantiene con firmeza su posición como un importante exportador de petróleo y gas a China, señaló Putin, y agregó que las dos partes continúan con sus esfuerzos conjuntos para reducir las barreras comerciales bilaterales.

«En los últimos años, se ha iniciado la exportación de carne de cerdo y res a China. En general, los productos agrícolas y alimenticios ocupan un lugar destacado en las exportaciones de Rusia hacia China», señaló.

El volumen de las inversiones bilaterales está creciendo y se están implementando proyectos conjuntos en gran escala en sectores prioritarios, dijo Putin subrayando la estrecha cooperación de ambos países en la industria.

«Rusia es uno de los principales mercados del mundo para las exportaciones de autos chinos», dijo. «Juntos estamos construyendo instalaciones de manufactura e infraestructura de alta tecnología. También tenemos planes a gran escala en la industria de los materiales de construcción».

«En resumen, la cooperación económica y la colaboración comercial e industrial entre nuestros dos países están avanzando en múltiples áreas. Durante mi próxima visita, ciertamente discutiremos nuevas perspectivas para la cooperación mutuamente beneficiosa y nuevas medidas para intensificarla en beneficio de los pueblos de Rusia y China», afirmó Putin.

Tras señalar que las iniciativas bilaterales en materia cultural y de intercambios entre pueblos a gran escala hacen una contribución significativa al fomento de las relaciones amistosas, Putin dijo que los intercambios culturales entre Rusia y China siguen desarrollándose de manera dinámica.

La Hoja de Ruta para la Cooperación Rusia-China en los Intercambios Culturales y entre los Pueblos antes de 2030, que incluye más de 100 importantes proyectos, se está implementando de manera consistente, dijo Putin.

Subrayó la exitosa organización de los Años de la Cultura Rusia-China, celebrados en 2024-2025, y dijo que el rico y diverso programa recibió un entusiasta reconocimiento tanto en Rusia como en China.

La educación y la ciencia siguen siendo ámbitos de cooperación especialmente prometedores, dijo Putin, quien destacó que la movilidad académica y los contactos interuniversitarios siguen creciendo. Actualmente, más de 51.000 alumnos chinos estudian en Rusia, mientras que 21.000 alumnos rusos estudian en China, dijo.

La cooperación en ciencia, tecnología e innovación también se expande, añadió, destacando que la cooperación deportiva ha sido igualmente fructífera, y que la producción cinematográfica constituye otro ámbito vibrante de colaboración.

«El turismo es otra esfera importante que quisiera destacar. Las cifras al respecto son alentadoras: en 2024, los flujos turísticos mutuos se han incrementado 1,5 veces, para alcanzar 2,8 millones de viajes», dijo, y añadió que ambas partes también han impulsado la cooperación en ámbitos como juventud, medios de comunicación y archivos.

Resulta alentador que la cooperación cultural y personal siga ganando impulso, dijo Putin. «Esta es, sin dudas, una dimensión estratégica de nuestra relación que ayuda a construir una amplia base pública de amistad, buena vecindad y entendimiento mutuo».

China ostenta la presidencia rotatoria de la OCS para 2024-2025. En 2025, la cumbre de la OCS tendrá lugar en Tianjin. Putin expresó la convicción de que la cumbre inyectará un poderoso nuevo impulso a la organización, reforzará su capacidad para responder a los desafíos y las amenazas contemporáneas, y consolidará la solidaridad en el espacio euroasiático compartido. «Todo esto ayudará a dar forma a un orden mundial multipolar más justo», aseveró.

El atractivo de la OCS radica en sus sencillos, pero poderosos principios: un firme compromiso con su filosofía fundacional, apertura a la cooperación equitativa, no estar dirigida contra terceros y respeto a las características nacionales y la singularidad de cada país, dijo.

«Basándose estos valores, la OCS contribuye a dar forma a un orden mundial más justo y multipolar, arraigado en el derecho internacional, con el papel coordinador central de la Organización de las Naciones Unidas», indicó.

«Un elemento fundamental de esta visión global es la creación en Eurasia de una arquitectura de seguridad igual e indivisible, incluso mediante la estrecha coordinación entre los Estados miembros de la OCS», añadió.

Putin expresó su convicción de que la cumbre de Tianjin representará un importante hito en la historia de la OCS, señalando que la parte rusa apoya plenamente las prioridades declaradas por la presidencia china, las cuales se concentran en consolidar la OCS, profundizar la cooperación en todos los ámbitos y ampliar el papel de la organización en el escenario mundial.

«Estoy seguro de que, a través de nuestros esfuerzos conjuntos, daremos un nuevo impulso a la OCS, la modernizaremos para cubrir las demandas de la época», resaltó.

Al elogiar la cooperación entre Rusia y China en los formatos multilaterales, Putin señaló que tal cooperación es un pilar clave de las relaciones bilaterales y desempeña un papel crucial en los asuntos globales.

Una y otra vez, los intercambios de los dos países sobre asuntos internacionales críticos han mostrado que Moscú y Beijing comparten amplios intereses comunes y opiniones notablemente similares sobre cuestiones fundamentales, dijo.

La coordinación estratégica Rusia-China actúa como una fuerza estabilizadora, según el presidente ruso, los desafíos y las amenazas siguen siendo un foco constante del diálogo político bilateral entre las dos partes.

El concepto ruso de creación de un espacio común de seguridad equitativa e indivisible en Eurasia resuena estrechamente con la Iniciativa para la Seguridad Global propuesta por Xi.

También señaló que la interacción entre Rusia y China en el seno de las Naciones Unidas se encuentra en un nivel sin precedentes, reflejando plenamente el espíritu de asociación estratégica integral de cooperación.

Ambos países otorgan especial importancia al Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, un mecanismo vital para consolidar el Sur Global, dijo Putin, quien añadió que «Rusia y China apoyan la reforma de la ONU de modo que restablezca plenamente su autoridad y refleje las realidades modernas».

El líder ruso dijo que la estrecha cooperación entre Moscú y Beijing ha moldeado positivamente el trabajo de destacados foros económicos, incluyendo el Grupo de los Veinte (G20) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, siglas en inglés).

«Este año, nuestros amigos sudafricanos ostentan la presidencia del G20. Como resultado de sus esfuerzos, esperamos consolidar los logros del Sur Global y establecerlos como base para la democratización de las relaciones internacionales. Dentro del APEC, se espera que la presidencia de China en 2026 dé nuevo impulso a la interacción Rusia-China», afirmó.

Rusia está trabajando estrechamente con China dentro del grupo BRICS, indicó Putin, quien añadió que las dos partes impulsaron iniciativas dirigidas a aumentar las oportunidades económicas para los Estados miembros, incluida la creación de plataformas comunes para la asociación en sectores estratégicos.

Los dos países, dijo, están prestando especial atención a la movilización de recursos adicionales para proyectos de infraestructura crítica, y permanecen unidos en el fortalecimiento de la capacidad del BRICS para abordar los desafíos globales apremiantes.

Rusia y China adoptan una postura común contra las sanciones discriminatorias que obstaculizan el desarrollo socioeconómico de los miembros BRICS y el mundo en general, añadió.

Putin afirmó que Rusia y China apoyan la reforma del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y agregó que ambas partes comparten la visión de que debe construirse un nuevo sistema financiero basado en los principios de apertura y verdadera equidad, que pueda ofrecer acceso igualitario y no discriminatorio a sus herramientas para todos los países y refleje la posición real de los Estados miembros en la economía mundial.

«Buscamos el progreso en beneficio de toda la humanidad. Estoy convencido de que Rusia y China continuarán trabajando juntas por este noble objetivo, alinearemos nuestros esfuerzos para garantizar la prosperidad de nuestras grandes naciones», concluyó.