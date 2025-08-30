Trump no descarta arrestos de autores de bulo sobre interferencia rusa en comicios de 2016

Washington, 31 ago (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta la posibilidad de arrestar a los involucrados en la creación y difusión de la desacreditada teoría ‘Russiagate’ en torno a la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016.

«No sé si habrá (arrestos). Debería haberlos. Lo que hicieron (los involucrados en la creación de Russiagate) es una vergüenza. Hicieron trampa, mintieron y cometieron actos tan malvados que perjudicaron gravemente al país, e hicieron algo contra mí que nunca debería haber ocurrido», declaró Trump en una entrevista con el portal Daily Caller.

El mandatario añadió que no le molestaría el arresto de los exdirectores de John Brennan y James Comey, respectivos exdirectores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El 30 de julio, Trump dijo que toda la información sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 debería ser «mostrada» siempre que sea creíble.

Ese mismo día, la cadena Fox News informó que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés), Kash Patel, descubrió materiales clasificados relacionados con el inicio de una investigación sobre una posible colusión entre Trump y Moscú.

Los documentos estaban guardados en bolsas dentro de una habitación oculta en el FBI.

Día más tarde, la CIA y el Departamento de Justicia desclasificaron el apéndice de un informe elaborado por el fiscal especial, John Durham.

El reporte indica que durante la campaña presidencial de 2016, la excandidata demócrata Hillary Clinton respaldó una estrategia destinada a desacreditar a su oponente, Donald Trump.

Como parte de ese plan, Clinton aseguró que su correo electrónico fue hackeado por Rusia para beneficiar a su oponente republicano.

El informe de Durham es el último documento desclasificado por la administración Trump en sus esfuerzos por exponer los detalles del llamado «engaño ruso» que el Partido Demócrata habría promovido desde la derrota de Clinton ante Trump en 2016.

A principios de julio, la oficina de la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, publicó un informe desclasificado sobre el tema que fue elaborado en 2020 por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

El informe indica que la CIA se basó en información «sesgada» e «implausible» para respaldar afirmaciones que sugerían que Moscú favorecía a Trump sobre Clinton.

Rusia ha negado reiteradamente las acusaciones estadounidenses de interferencia, incluso en las elecciones de esta nación norteamericana. (Sputnik)