UE insta a EEUU a reconsiderar su negativa de visa para funcionarios palestinos

Oslo, 30 ago (Xinhua) — Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunieron hoy sábado en Copenhague, y por unanimidad instaron a Estados Unidos a reconsiderar su reciente decisión de negar o revocar las visas de entrada a funcionarios palestinos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes en un comunicado la «negativa y revocación de visas para miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina previo a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas».

En la reunión también se analizó el empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza, pero los participantes estuvieron hondamente divididos sobre la imposición de mayores sanciones contra Israel.

La jefa de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo en una conferencia de prensa que aunque los Estados miembros coincidieron ampliamente en la gravedad de la situación, no se logró alcanzar consenso sobre medidas concretas.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, quien presidió la reunión, dijo que un creciente número de Estados miembros considera que Israel probablemente no cambiará el rumbo a menos que se ejerza una fuerte presión sobre él.

En el exterior del sitio de reunión, grupos de manifestantes se reunieron, instando a Dinamarca y a la UE a tomar fuertes acciones respecto a la crisis humanitaria en Gaza.