Kursk (Rusia), 30 ago (Sputnik).- Al menos 590 habitantes de Kursk se consideran desaparecidos tras el intento de invasión de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra ese territorio, declaró este sábado el gobernador interino de la región, Alexandr Jinshtein.

«Unas 590 personas siguen desaparecidas», declaró Jinshtein en su canal de Telegram.

Precisó que existe una idea sobre el paradero de 300 de esas personas, que están vivas, en cautiverio y en los asentamientos liberados, o de los fallecidos.

«Un asunto complejo, pero muy preocupante, es la retirada de los cuerpos de los civiles fallecidos de la zona fronteriza. Estamos recibiendo un enorme apoyo de los militares y colegas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Debido a la dura situación operativa, esa labor es difícil. En total, desde el 1 de enero de este año se han retirado 201 cuerpos», aseguró.

Además, el funcionario destacó que 23 habitantes de Kursk se encuentran en la región de Sumí, Ucrania, y se están llevando a cabo negociaciones para su regreso.

Las tropas ucranianas el 6 de agosto de 2024 iniciaron una incursión armada en la provincia de Kursk y ocuparon varias áreas, lo que provocó el desplazamiento de más de 100.000 civiles y obligó a declarar en la región una situación de emergencia de nivel federal.

El presidente ruso, Vladímir Putin, prometió «una digna respuesta» a la provocación de Kiev, al que acusó de disparar indiscriminadamente contra instalaciones civiles, y reafirmó que Rusia logrará todos los objetivos de su operación militar especial en Ucrania.

El pasado 26 de abril, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, dio por finalizada la operación para expulsar a las tropas ucranianas de la región de Kursk. En su informe al presidente Putin, el alto cargo militar destacó la ayuda de Corea del Norte en la recuperación de las áreas ocupadas en la provincia de Kursk.

Se estima que el Ejército ucraniano sufrió más de 75.000 bajas en la región de Kursk.

Los jueces de instrucción militares del Comité de Investigación de Rusia se encargan actualmente de documentar e investigar los delitos que militares ucranianos y mercenarios extranjeros cometieron durante la invasión de Kursk. El presidente Putin instó a identificar y enjuiciar a todos los responsables. (Sputnik)

