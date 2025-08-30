Venezolanos acuden al llamado de alistamiento militar en defensa de soberanía

Caracas, 30 ago (Xinhua) — Miles de venezolanos acudieron el viernes a los puntos habilitados en todo el país para sumarse al proceso de alistamiento de la Milicia Bolivariana, en el marco del Plan Nacional de Soberanía y Paz convocado por el presidente Nicolás Maduro.

La jornada, que continuará este sábado, se desarrolla en más de mil espacios distribuidos en plazas Bolívar y sitios emblemáticos de los estados, con la participación de líderes regionales, autoridades militares y organizaciones comunitarias.

Desde tempranas horas, jóvenes, trabajadores y representantes de distintos sectores sociales se concentraron con entusiasmo y sentido de compromiso, respondiendo al llamado de integrarse a las filas de la defensa nacional.

Los asistentes resaltaron que su participación constituye una respuesta al clima de amenazas externas de Estados Unidos y un acto de unidad frente a las presiones internacionales.

El Gobierno venezolano subrayó que la iniciativa busca fortalecer la unión cívico-militar como herramienta clave para garantizar la paz y la estabilidad del país, con especial protagonismo de la Milicia Bolivariana.

Maduro, a través de sus redes sociales, enfatizó «un llamado a todos y todas a alistarse».

Durante la primera jornada, realizada el fin de semana anterior, ya se había registrado una movilización significativa en las plazas Bolívar (las principales de Venezuela).

En esta segunda convocatoria, la afluencia popular ratificó la disposición de la ciudadanía a defender la soberanía.

La convocatoria ocurre en el contexto de un inusual despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe que se estarían dirigiendo a zonas cercanas a Venezuela, con la excusa de una supuesta lucha contra el narcotráfico.

Este despliegue militar además ocurre pocos días después de que Estados Unidos ofreciera una recompensa por la captura de Maduro, acusándolo de presuntos nexos con grupos delictivos.