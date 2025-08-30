Venezuela acusa a Noruega de sumarse a amenazas contra el país latinoamericano

Caracas, 30 ago (Xinhua) — El Gobierno de Noruega se ha sumado a «la amenaza» contra la soberanía de Venezuela, «asumiéndose como jueces en la arena internacional», afirmó hoy sábado el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil.

«Venezuela rechaza el intervencionismo ilegal e inmoral de la Cancillería noruega en la vida interna de una democracia fuerte y participativa como la nuestra», precisó el canciller venezolano a través de la red social Telegram.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega difundió en redes sociales una declaración sobre presuntos casos de desaparición de personas en la nación sudamericana con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto).

El canciller Gil calificó el mensaje noruego como un «intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela».

La respuesta del Gobierno de Venezuela ocurre en el contexto de la movilización de naves militares de Estados Unidos en aguas del Caribe cercanas a territorio venezolano con el argumento de operaciones contra el narcotráfico.