Xi dice que China siempre será un socio confiable de la ONU

Tiajin, 30 ago (Xinhua) — China siempre será un socio confiable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestó hoy sábado el presidente chino, Xi Jinping, al reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la ciudad portuaria de Tianjin.

China está dispuesta a profundizar la cooperación con la ONU, apoyarla para que desempeñe un papel central en los asuntos internacionales, y asumir conjuntamente la responsabilidad de salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo y la prosperidad, expresó el mandatario chino a Guterres, quien se encuentra en Tianjin para asistir a la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

Al señalar que este año se cumple el 80º aniversario de la victoria en la Guerra Antifascista Mundial y también el 80º aniversario de la fundación de la ONU, Xi recordó que la historia ha evidenciado que el multilateralismo, la solidaridad y la cooperación son la respuesta correcta a los desafíos globales.

Igualmente, hizo un llamado a restaurar la autoridad y la vitalidad de la ONU bajo las nuevas circunstancias, de manera que puedan servir como la plataforma principal para que todos los países coordinen sus acciones y aborden conjuntamente los retos.

En un mundo que está viviendo profundos cambios, como no se habían visto en un siglo, China ha brindado estabilidad y certeza y continuará aportando al mundo nuevas oportunidades con su nuevo desarrollo, dijo Xi.