Alto diplomático iraní dice que OCS es significativa para salvaguardar orden mundial multilateral

Teherán, 31 ago (Xinhua) — La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) desempeña un papel positivo en garantizar la continuidad de un orden internacional basado en el multilateralismo y en el Estado de derecho, dijo el sábado un alto diplomático iraní.

La OCS es «muy influyente y efectiva en el sentido de que puede representar los intereses y preocupaciones del Sur Global», dijo a Xinhua en entrevista exclusiva el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, antes de una cumbre de la OCS que tiene lugar de domingo a lunes en la ciudad norteña china de Tianjin.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se encuentra en China para participar en la cumbre, así como en los eventos para conmemorar el 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Acerca de la visita del presidente iraní a China, Baghaei dijo que «vamos a aprovechar esta oportunidad para promover nuestros lazos bilaterales con China y para sostener reuniones con otros líderes de los países participantes».

Baghaei indicó que el mundo está enfrentando actualmente desafíos comunes generados por «el unilateralismo y las medidas coercitivas que ciertos países occidentales, en particular Estados Unidos, han estado aplicando contra países en desarrollo».

La OCS, añadió, puede desempeñar un papel muy significativo en términos de proporcionar un marco efectivo para la cooperación entre países del Sur Global, garantizando los intereses de los países en desarrollo y asegurando la continuidad de un orden internacional que esté basado en el multilateralismo, el Estado de derecho y «las estructuras normativas provenientes de la Carta de las Naciones Unidas».

Respecto a los lazos entre Irán y China, Baghaei destacó los lazos históricos de cultura y civilización compartidos por los dos países, y añadió que ambas partes han seguido avanzando y profundizando sus relaciones, en las que el entendimiento y confianza mutuos están creciendo constantemente.

«Se trata de una relación que florece constantemente. Valoramos nuestra relación con China», subrayó.

Los dos países han firmado numerosos acuerdos en áreas como comercio, economía, energía, agricultura y turismo, señaló, y expresó optimismo sobre el futuro de la cooperación entre Irán y China.

«La base de nuestras relaciones bilaterales es muy sólida y las dos naciones están decididas a seguir sus excelentes relaciones bilaterales», añadió.

La OCS fue establecida en 2001 por China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. En tanto que India y Pakistán fueron admitidos como miembros de pleno derecho en 2017 e Irán en 2023. Bielorrusia se convirtió en miembro de pleno derecho en 2024.