Bernie Sanders pide renuncia de secretario de Salud de EEUU

Washington, 31 ago (Prensa Latina) El senador Bernie Sanders pidió la renuncia del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tras el caos que viven hoy los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La situación escaló esta semana con el despido el miércoles de la directora de los CDC, Susan Monarez, por no estar alineada con la agenda del presidente Donald Trump. La destitución provocó la renuncia de otros cuatro altos funcionarios de la agencia el propio día.

Sus abogados, Mark Zaid y Abbe David Lowell, dijeron en un comunicado que cuando ella se negó “a aprobar directrices imprudentes y no científicas y a despedir a expertos en salud dedicados, eligió proteger al público en lugar de servir a una agenda política. Por eso, ha sido atacada”.

Sanders afirmó que coincide con el presidente Donald Trump y Kennedy en la necesidad de que la población «recupere la salud», pero advirtió que el problema radica en que desde la toma de posesión de ambos en sus respectivos cargos «han hecho exactamente lo contrario».

En un artículo de opinión que escribió para el diario The New York Times, el legislador independiente por Vermont recordó que, a pesar de la abrumadora oposición de la comunidad médica, el secretario Kennedy ha continuado su larga cruzada contra las vacunas y su defensa de teorías conspirativas rechazadas repetidamente por expertos científicos.

Sanders solicitó una investigación bipartidista sobre la cesantía de Monarez, calificando esta decisión de “imprudente” y “peligrosa”.

Según planteó, Kennedy está usando su autoridad para lanzar una guerra abierta contra la ciencia, la salud pública y la verdad misma. “El peligro aquí es que enfermedades que han sido prácticamente erradicadas gracias a vacunas seguras y eficaces resurjan y causen enormes daños”, subrayó.

El también excandidato a la nominación por el Partido Demócrata en 2016 y 2020 alertó que Estados Unidos necesita estar mejor preparado si estalla otra pandemia, como la de Covid-19, y que el liderazgo de Kennedy está empeorando la situación, haciendo referencia a la decisión del Departamento de Salud de cancelar 500 millones de dólares en fondos federales para el desarrollo de vacunas de ARNm.

“El secretario Kennedy está poniendo en peligro la vida de los estadounidenses y debe dimitir”, puntualizó Sanders. Trump debe escuchar a los médicos y científicos y nominar a un secretario de salud y a un director de los CDC que protejan la salud y (…) no que implementen políticas peligrosas basadas en teorías conspirativas”, enfatizó.

Luego de la defenestración de Monarez, el Gobierno de Trump designó al subsecretario del Departamento de Salud, Jim O’Neill, como director interino de los CDC.