Bielorrusia aprende de la experiencia de China en todo, afirma el presidente Lukashenko

Tianjin, 31 ago (Sputnik).- Bielorrusia va aprendiendo de la experiencia de China en todos los ámbitos, afirmó el presidente del país eslavo, Alexandr Lukashenko, al reunirse este domingo con su homólogo chino, Xi Jinping.

Durante el encuentro, Lukashenko calificó de «colosal» el desarrollo de China.

«Ahora vamos aprendiendo de su experiencia en todos los ámbitos, de la industria de defensa a la producción de bienes de consumo», agregó el mandatario bielorruso, citado por el canal de Telegram pul_1.

Lukashenko elogió la sabiduría de sus anfitriones que conducen a China hacia el objetivo que han marcado «con prudencia, sin revoluciones ni turbulencias».

El presidente bielorruso llegó a China para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebra del 31 de agosto al 1 de septiembre.

Fundada en 2001, la OCS aglutina a la India, Irán, Kazajistán, China, Kirguistán, Rusia, Bielorrusia, Tayikistán, Pakistán y Uzbekistán.

Afganistán y Mongolia participan en calidad de observadores; Azerbaiyán, Armenia, Baréin, Camboya, Egipto, Kuwait, Maldivas, Birmania, Nepal, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Sri Lanka poseen el rango de socios de diálogo. (Sputnik)