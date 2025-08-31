Brasil se coronó campeón de torneo continental del FIBA AmeriCup 2025

Managua, 31 ago (Prensa Latina) La selección nacional de baloncesto de Brasil se coronó hoy campeón del torneo continental de la disciplina, tras vencer a Argentina (55-47) en la final del AmeriCup 2025 que se disputó en Nicaragua.

En el polideportivo Alexis Argüello de esta capital, los amantes de ese deporte disfrutaron de un partido que se mantuvo con poca diferencia entre ambos equipos en los tres primeros parciales, pero los brasileños se impusieron a partir del cuarto y dejaron una diferencia ocho puntos.

De ese modo, Brasil conquistó su quinta corona en un torneo AmeriCup de la Federación Internacional de Baloncesto FIBA, y junto a Argentina protagonizó la final del AmeriCup por segunda edición consecutiva y por quinta vez en la historia.

Los argentinos lucharon hasta el final pero no pudieron, y tuvieron que conformarse con el segundo lugar del campeonato.

Más temprano, Estados Unidos le arrebató el tercer lugar de la competencia a la selección de Canadá, tras vencerlos 90-85.

Así, el conjunto estadounidense sumó el décimo podio de su historia, que incluye siete campeonatos y un segundo lugar y dos bronces.

Desde el pasado 22 agosto Nicaragua reunió aquí, por primera vez en su historia, a las 12 mejores selecciones de baloncesto del continente americano.