China proporcionará este año 2.000 millones de yuanes en subvenciones a Estados miembros de la OCS, anuncia Xi

Tianjin, 1 sep (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, se comprometió hoy lunes a proporcionar en este año 2.000 millones de yuanes (unos 281 millones de dólares) en subvenciones a los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

Xi hizo estas declaraciones en la 25ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS, celebrada en la ciudad portuaria de Tianjin.

China también emitirá 10.000 millones de yuanes adicionales en préstamos a los bancos miembros del Consorcio Interbancario de la OCS durante los próximos tres años, agregó el mandatario.

Igualmente, señaló que las inversiones de China en otros Estados miembros de la OCS han superado los 84.000 millones de dólares, y su comercio bilateral anual con estos Estados ha sobrepasado los 500.000 millones de dólares.