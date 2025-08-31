Cuba agradece a Venezuela donativo enviado en buque del ALBA-TCP

La Habana, 31 ago (Sputnik).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció este domingo al Gobierno de Venezuela por el donativo de alimentos, fertilizantes y semillas que llegó a La Habana en la primera ruta naviera de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

«Agradecemos al Gobierno y pueblo de Venezuela por el donativo de alimentos, fertilizantes y semillas enviado a Cuba, en inauguración de ruta naviera y comercial de los países de ALBA-TCP», escribió en la red social X el ministro cubano de Relaciones Exteriores.

También indicó que con tales mecanismos, la solidaridad y la cooperación están en «función del bienestar de nuestros pueblos».

El sábado llegó a puerto cubano el primer buque del ALBA-TCP, que partió del puerto de la Guaira, en Venezuela, con un cargamento de más de 6.000 toneladas de fertilizantes y alimentos para el consumo humano y animal.

Según medios locales, esa embarcación recorrerá varios destinos en el Caribe y América Latina, para establecer los primeros itinerarios regulares del bloque con envíos solidarios.

El secretario ejecutivo de la Alianza, Rander Peñalver, destacó que ese buque representa la materialización de acuerdos adoptados en la Cumbre de la ALBA, celebrada el 14 de diciembre de 2024. (Sputnik)