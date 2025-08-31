«Dirección positiva» y vuelos directos: Modi y Xi mantienen una reunión histórica

Tianjin, 31 Ago (Sputnik).- El primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron este domingo durante casi una hora en la ciudad de Tianjin (China), en el marco de la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, informa NDTV.

«El año pasado en Kazán [Rusia, durante la cumbre de los BRICS], mantuvimos conversaciones muy fructíferas que imprimieron una dirección positiva a nuestras relaciones. Tras la retirada de la frontera, se ha creado un clima de paz y estabilidad. Nuestros representantes especiales han llegado a un acuerdo sobre la gestión fronteriza«, declaró Modi.

Asimismo, el jefe del Gobierno indio resaltó que los vuelos directos entre ambos países, suspendidos hace un lustro con motivo de la pandemia de covid-19, también se están reanudando. «Los intereses de 2.800 millones de personas de ambos países están vinculados a nuestra cooperación. Esto también allanará el camino para el bienestar de toda la humanidad. Nos comprometemos a impulsar nuestras relaciones sobre la base de la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad», agregó.

Por su parte, Xi afirmó que el mundo se encamina hacia una transformación, y recordó que tanto la India como China son los dos países más poblados del mundo, así como miembros importantes del denominado Sur Global.

Asimismo, destacó que este año se conmemora el 75.º aniversario de las relaciones diplomáticas sino-indias.

«Ambos asumimos la responsabilidad histórica de mejorar el bienestar de nuestros dos pueblos, promover la solidaridad y el rejuvenecimiento de los países en desarrollo y el progreso de la sociedad humana. Es la decisión correcta para ambos países ser amigos, buenos vecinos con lazos amistosos, socios que faciliten el éxito mutuo y que el dragón y el elefante se unan», subrayó el mandatario chino.

Socios, no rivales

Los líderes recalcaron que sus respectivos países son socios de desarrollo y no rivales, y que sus diferencias no deben convertirse en disputas, añadiendo que han de cooperar para contribuir al mundo multipolar y a una Asia multipolar acorde con las tendencias del siglo XXI.

También destacaron el papel de sus dos economías para estabilizar el comercio mundial, subrayando la necesidad de partir de una orientación política y estratégica para ampliar los lazos bilaterales de comercio e inversión y reducir el déficit comercial.

Por otro lado, Modi y Xi hicieron hincapié en la necesidad de ampliar los puntos en común sobre cuestiones y retos bilaterales, regionales y globales, como el terrorismo y el comercio justo en las plataformas multilaterales.

La visita del jefe de Gobierno de la India a China, la primera en siete años, ilustra el deshielo en las relaciones entre Nueva Delhi y Pekín tras las escaramuzas fronterizas que tuvieron lugar entre mayo de 2020 y enero de 2021 en el valle del río Galwan.

El encuentro tiene lugar en medio de las tensas relaciones que mantiene la India con EE.UU., a raíz de los aranceles del 50 % que el presidente Donald Trump impuso a este país asiático por comprar petróleo ruso. Se espera que Nueva Delhi diversifique su comercio y estreche sus lazos con Pekín. (Sputnik)