EEUU caerá en el tercermundismo si se revocan los aranceles, advierte Trump

Washington, 1 sep (Sputnik).- Estados Unidos se sumirá en el tercermundismo si la Corte Suprema avala la revocación de los aranceles impuestos por la actual administración, advirtió el presidente Donald Trump desde su plataforma de comunicación Truth Social.

«Se invertirán más de 15 billones de dólares en EEUU, un RÉCORED. Gran parte de esta inversión se debe a los aranceles. Si se le permite a un tribunal de izquierda radical eliminar estos aranceles, ¡casi toda esta inversión, y mucho más, se cancelará de inmediato! En muchos sentidos, nos convertiríamos en una nación del Tercer Mundo, sin esperanza de recuperar la GRANDEZA. ¡EL TIEMPO APREMIA!», publicó el mandatario estadounidense.

El 29 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EEUU dictaminó, por 7 votos a favor y 4 en contra, que gran parte de los aranceles globales impuestos por la Administración de Trump son ilegales, porque el presidente se había extralimitado al invocar poderes de emergencia para promulgarlos por órdenes ejecutivas.

La resolución del tribunal de apelaciones no entrará en vigor hasta el 14 de octubre, para que el gobierno tenga tiempo de elevar el caso a la Corte Suprema que analice el caso.

El 31 de julio, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que introduce aranceles del 10% al 41% a 69 países a partir del 7 de agosto. La tasa media ahora es del 18,3%, la más alta desde 1934, según Yale Budget Lab. (Sputnik)

