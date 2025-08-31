EEUU reforzará acciones sobre migración en Chicago

Washington, 31 Ago (Sputnik).- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó los planes para expandir sus operativos migratorios en Chicago y ampliar la presencia de fuerzas federales en dicha ciudad.

En entrevista para la cadena CBS, Noem informó sobre las intenciones del Gobierno estadounidense de enviar fuerzas federales a Chicago, para replicar las redadas migratorias realizadas en Los Ángeles.

«Ya tenemos operaciones en marcha con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago, pero pretendemos agregar más recursos a estas acciones», declaró la funcionaria, sin detallar cómo se realizarán estos operativos.

Este anuncio se da en medio de tensiones entre la Administración federal y el Gobierno de Illinois, al margen de los rumores sobre el posible despliegue de elementos de la Guardia Nacional en Chicago, bajo la misma lógica con la que se desplegaron en Washington, es decir, reducir los índices delictivos.

Al margen de la posible llegada de elementos federales, el alcalde de Chicago, Brando Johnson, firmó una orden para impedir que el Departamento de Policía local colabore en actividades relacionadas con estos operativos, las cuales incluyen controles de tráfico o patrullajes. (Sputnik)