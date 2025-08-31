El dron de reconocimiento estadounidense da vueltas sobre el mar Negro

Moscú, 31 ago (Sputnik).- El dron de reconocimiento estadounidense RQ-4B Global Hawk sobrevuela el espacio aéreo del mar Negro, según datos del servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Según la aplicación que permite seguir en tiempo real el movimiento de aeronaves, el dron estadounidense se desplaza actualmente en dirección oeste.

Este domingo, dicho dron despegó de una base aérea en Sicilia y se dirigió a la región del mar Negro, donde dio varias vueltas sobre la parte sur.

El RQ-4B es un vehículo no tripulado diseñado para tareas de reconocimiento y vigilancia. (Sputnik)