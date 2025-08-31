El presidente de Cuba inaugura en Vietnam una planta de empresa mixta biofarmaceútica

La Habana, 31 Ago (Sputnik).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inauguró el domingo en Vietnam una planta de alta tecnología para la producción de medicamentos que pertenece a la empresa mixta entre ambas naciones denominada Genfarma.

«Inauguró el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la república, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en Hanói, planta de alta tecnología para la producción de medicamentos de la recién creada empresa mixta vietnamita-cubana Genfarma», según informó la Presidencia de Cuba en su sitio web.

La instalación está ubicada en el Parque de Alta Tecnología Hoa Lac, al oeste de Hanói, considerada como una plataforma destinada a convertirse en un «centro de innovación nacional, atrayendo a empresas de alta tecnología, investigación y desarrollo», añadió el texto.

Por su parte, la ministra vietnamita de Salud, Dao Hong Lan, felicitó a ambas partes por la consolidación de Genfarma, empresa mixta enfocada en la elaboración de productos biológicos y farmaceúticos.

El sábado, el presidente cubano llegó a Hanoi para participar en el acto conmemorativo por el 80 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam.

Según informó el jefe de Estado cubano en su cuenta en X, este fin de semana comenzó un recorrido de visitas oficiales a Vietnam, China y Laos, «naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables» y una historia de cooperación y solidaridad. (Sputnik)