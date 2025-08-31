Moscú, 1 sep (Sputnik). – El hombre que probablemente mató al exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andriy Parubiy, fue detenido en la provincia de Jmelnitski de Ucrania, comunicó el ministro del Interior ucraniano, Ígor Klimenko.

«El probable atacante fue detenido hace unos minutos en la provincia de Jmelnitski», escribió Klimenko en su canal de Telegram.

El exjefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y expresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), Andriy Parubiy, implicado en numerosos crímenes del régimen de Kiev, fue asesinado a tiros en Leópolis el 27 de agosto. El agresor logró escapar, y en la ciudad se declaró una operación especial denominada Sirena.

Parubiy promovió durante mucho tiempo una política nacionalista y antirrusa. Participó en la revolución naranja de 2004 y organizó la así llamada autodefensa del Euromaidán en Kiev en 2013-2014. En 2014 fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, y entre 2016 y 2019 fue el presidente del Parlamento del país.

Parubiy está relacionado con la tragedia de la Casa de los Sindicatos en Odesa. El 2 de mayo de 2014, después del golpe de estado en Ucrania, los partidarios del nuevo gobierno proeuropeo y los ‘ultras’ del fútbol de Járkov y Odesa prendieron fuego al edificio donde se refugiaban cientos de personas. Decenas de opositores fallecieron por las llamas o a manos de los extremistas.

Según los datos del Ministerio del Interior ruso, en 2023 Parubiy fue declarado en búsqueda por las atrocidades cometidas en Donbás en 2014 que causaron la muerte de unas 1.200 personas. (Sputnik)