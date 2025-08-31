Etíopes se adjudican XLII Maratón de la Ciudad de México

México, 31 ago (Xinhua) — Los etíopes Tadu Abate Deme y Bekelech Gudeta Borecha se adjudicaron hoy domingo la XLII edición del Maratón de la Ciudad de México en las categorías varonil y femenil, respectivamente, informó el Gobierno de la capital mexicana.

Abate Deme se adjudicó el circuito con un tiempo de 2 horas 11 minutos 17 segundos, en tanto que su compatriota Gudeta Borecha completó el recorrido en 2 horas 28 minutos 36 segundos, de acuerdo con los registros de la competencia.

El evento vio el punto de salida en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la zona sur de la urbe, y la ruta de los 42 kilómetros 195 metros culminó en el Zócalo, la principal plaza pública de la capital del país.

La carrera de este año se realizó también para conmemorar los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, que marca el comienzo del imperio Mexica, según explicó en la ceremonia de premiación la alcaldesa capitalina, Clara Brugada.

«Esta carrera, entonces, es un homenaje a la historia profunda de nuestra ciudad», indicó Brugada sobre la competencia, que para esta ocasión convocó a 30.000 participantes, entre ellos 1.300 extranjeros.

El evento estuvo organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C., World Athletics, y la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia.