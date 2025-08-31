Francia considera inaceptables e irrespetuosas campañas de influencia de EEUU en Groenlandia

París, 31 ago (Sputnik).- Las supuestas campañas de influencia de Estados Unidos en Groenlandia con el objetivo de crear discordia con Dinamarca son inaceptables e irrespetuosas, declaró el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Anteriormente, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, había declarado inaceptables las campañas de influencia estadounidenses en la isla.

«Groenlandia no se vende (…) Las recientes maniobras (por parte de los representantes de EEUU) son inaceptables e irrespetuosas», declaró el ministro en una rueda de prensa celebrada durante su visita a la capital groenlandesa, Nuuk.

El vídeo con las declaraciones del canciller galo se publicó en el canal de YouTube del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.

Comentando los informes de que EEUU lleva a cabo una campaña dentro de la sociedad groenlandesa para sembrar desacuerdos entre la isla y Dinamarca, Barrot afirmó que las acciones contra Groenlandia no harán de Estados Unidos una nación más poderosa.

Barrot subrayó que su visita a Nuuk de este domingo envía una señal de solidaridad europea y apoyo de Francia a Dinamarca, Groenlandia y los groenlandeses.

El titular añadió que Francia enviará en otoño a Groenlandia un equipo de especialistas para elaborar un mapa de los recursos naturales de la isla.

El 27 de agosto, la radiotelevisión danesa DR, citando a sus fuentes, informó que estadounidenses cercanos al presidente Donald Trump supuestamente llevan a cabo trabajos secretos dentro de la sociedad groenlandesa para sembrar discordia entre la isla y Dinamarca, recopilando información sobre los habitantes amistosos o adversos hacia Washington, con el objetivo de crear oportunidades para incorporar la isla a EEUU.

El medio ​​enfatizó que no pudo confirmar si estos especialistas estadounidenses actúan por iniciativa propia o por órdenes.

A su vez, un portavoz del Gobierno estadounidense afirmó que «ciudadanos estadounidenses individuales pueden tener intereses en Groenlandia», pero el Gobierno no controla ni dirige las acciones de particulares.

El mismo día, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, convocó al encargado de negocios interino de EEUU después de informaciones sobre «campañas de influencia» realizadas por Washington en Groenlandia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado en más de una ocasión que Groenlandia debería formar parte de EEUU, subrayando su importancia estratégica para la seguridad nacional y la protección del «mundo libre», incluyendo la defensa frente a China y Rusia.

El ex primer ministro de Groenlandia Mute Egede (2021-2025) respondió que la isla no está a la venta y nunca lo estará.

Sin embargo, Trump se negó a prometer que no usaría la fuerza militar para establecer el control sobre Groenlandia.

Groenlandia fue una colonia de Dinamarca hasta 1953 y aunque obtuvo autonomía en 2009 para autogobernarse y tomar decisiones independientes en política interna, todavía es parte del reino danés.

Dinamarca es miembro de la OTAN, bloque militar conformado mayormente por países europeos, y forma parte de la Unión Europea desde 1973. (Sputnik)