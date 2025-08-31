Inundaciones dejan 33 muertos y más de 2 millones de damnificados en Punjab, Pakistán

Islamabad, 31 ago (Xinhua) — Al menos 33 personas murieron y más de dos millones resultaron afectadas debido a que las lluvias torrenciales provocaron severas inundaciones en partes de la provincia de Punjab, en el este de Pakistán, desde principios de la semana, dijo hoy domingo un funcionario.

El director general de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (APGD), Irfan Ali Kathia, dijo que cerca de medio millón de personas han sido trasladadas a sitios seguros, ya que continúa la severa inundación en vastas áreas de Punjab, y agregó que siguen en marcha las operaciones de rescate y socorro.

Más de 800 botes y 1.300 socorristas están involucrados en la evacuación de las zonas afectadas, en su mayoría localizadas en zonas rurales cercanas a las orillas de los principales ríos de Punjab, indicó.

Tres importantes ríos en Punjab están presentando niveles peligrosos, dijo el funcionario de la APGD.

En algunos sitios de Punjab se han establecido campamentos de ayuda, donde se proporciona alimento, albergue y servicios de salud básicos a las personas afectadas por las inundaciones.

Al menos 854 personas han muerto y 1.130 más han resultado heridas en incidentes relacionados con las lluvias en todo Pakistán desde el 26 de junio de este año, dijo la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.