Kiev podría prohibir peregrinación israelí por falta de apoyo de Israel, según medios

Moscú, 31 ago (Sputnik).- Las autoridades de Ucrania podrían impedir que ciudadanos israelíes viajen a la ciudad ucraniana de Uman para celebrar el año nuevo judío, Rosh Hashaná, debido a insuficiente apoyo del Gobierno de Israel, informó este domingo el diario The Jerusalem Post citando a un funcionario ucraniano anónimo.

«Las autoridades ucranianas advirtieron que a los ciudadanos israelíes se les podría negar la entrada a la ciudad de Uman durante las próximas fiestas ante las crecientes tensiones con Jerusalén», comunicó el medio.

Según el diario, Kiev «está indignada por la decisión del primer ministro (israelí) Benjamín Netanyahu de no llamar a los líderes ucranianos el Día de la Independencia la semana pasada».

Además, el funcionario ucraniano añadió que Kiev «necesita apoyo financiero y asistencia de la policía israelí» para organizar la visita de los peregrinos.

Cada año, decenas de miles de judíos viajan a Uman, en la región de Cherkasi, para visitar la tumba del rabino Najman de Breslev, fundador del jasidismo de Breslov, durante Rosh Hashaná, que en 2025 se celebrará del 22 al 24 de septiembre. (Sputnik)