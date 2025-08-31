La OCS se ha convertido en la organización regional más grande del mundo, afirma Xi

Tianjin, 1 sep (Xinhua) — La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) se ha convertido en la organización regional más grande del mundo, dijo hoy lunes el presidente chino, Xi Jinping.

Xi hizo estas declaraciones al dirigirse a la 25ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS en la municipalidad de Tianjin, en el norte de China.

La OCS cuenta con la participación de 26 países, con una cooperación que abarca más de 50 áreas y una producción económica combinada de casi 30 billones de dólares, destacó el mandatario.

«Su influencia y atractivo internacionales aumentan día a día», afirmó Xi.

Equidad y justicia

El presidente chino pidió a la OCS que defienda la equidad y la justicia, al dirigirse a la 25ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS.

«Debemos promover una perspectiva histórica correcta sobre la Segunda Guerra Mundial y oponernos a la mentalidad de Guerra Fría, al enfrentamiento entre bloques y a las prácticas de intimidación», dijo Xi.

El mandatario también hizo un llamado a salvaguardar el sistema internacional centrado en las Naciones Unidas y a apoyar el sistema comercial multilateral con la Organización Mundial del Comercio en su núcleo.

Beneficios mutuos y ganancias compartidas

Xi dijo que los Estados miembros de la OCS deben buscar beneficios mutuos y resultados de ganancias compartidas.

Xi hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en la 25ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS, que se celebra en Tianjin.

«Necesitamos alinear mejor nuestras estrategias de desarrollo y promover la implementación de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta», añadió Xi.

El mandatario chino hizo un llamado a los Estados miembros para que aprovechen las ventajas de sus megamercados y la complementariedad económica entre ellos, y también para que mejoren la facilitación del comercio y la inversión.