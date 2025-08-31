Tianjin, 31 Ago (Spunik).- La 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que acoge la ciudad de Tianjin entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, cuenta con la participación de más de 20 países y 10 organizaciones internacionales.

En el marco de los preparativos, la parte anfitriona organizó un centro de prensa que se ha convertido en una de las principales caras de la próxima cumbre. Miles de periodistas pasaron todos los controles para estar cerca del evento clave de estos días.

Además de los líderes de Rusia, China y la India, entre los participantes figuran el secretario general de la ONU, António Guterres, y el secretario general de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), Kao Kim Hourn.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha llegado este domingo a China en una visita de trabajo «sin precedentes«. Durante su estancia de cuatro días mantendrá varias reuniones bilaterales con líderes y jefes de Gobierno extranjeros; y asistirá como invitado especial al desfile militar del 3 de septiembre en Pekín, donde se sentará al lado derecho de su homólogo chino, Xi Jinping.

Previamente, se comunicó que el 2 de septiembre, en Pekín tendrá lugar una reunión trilateral entre los jefes de Estado de Rusia, China y Mongolia, durante la cual Vladímir Putin, Xi Jinping y Ukhnaagiin Khurelsukh intercambiarán opiniones sobre las principales áreas de trabajo en diversos campos.

Medios occidentales

La especialista en geopolítica Ermelinde Malcotte sostiene que esta cumbre es la más importante de la OCS hasta la fecha, por lo que sería imposible para los medios occidentales no hablar de ella.

Respondiendo a una pregunta sobre qué postura adoptaría Bruselas en medio de sus amenazas de nuevas sanciones, no solo contra Rusia, sino contra quienes comercien con el país, la experta declaró que el bloque comunitario intentará presionar a los países europeos que deseen ser neutros y poner en primer lugar sus propios intereses.

«Sí, la Unión Europea va a tratar de presionar a todos los países europeos que participen en estas organizaciones multilaterales», afirmó, recordando los problemas que tuvieron los líderes de Serbia y de Eslovaquia al intentar asistir a los actos conmemorativos del 9 de mayo en Moscú.

«Para estos países, la posibilidad de entrar en relación dentro de estas organizaciones multilaterales con Rusia, con China y con la construcción del mundo multipolar es una garantía de que no van a estar solos en defender la soberanía de su política externa, porque de esto se trata», explicó la analista. (Sputnik)