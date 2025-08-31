Militares intervienen peligrosa cárcel para ejecutar control de armas en Ecuador

Quito, 31 ago (Xinhua) — Los soldados especializados en control de armas y explosivos de Ecuador intervinieron hoy domingo la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa del país, ubicada en la ciudad de Guayaquil (suroeste), para realizar un «exhaustivo registro», informó el Ministerio de Defensa Nacional.

Se trató de una «fuerte intervención militar masiva y de control», encabezada por el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto Accidental, Pablo Caicedo, con el fin de «desarticular estructuras del crimen organizado», indicó el ministerio en su cuenta en la red social X.

Añadió que esta operación demuestra el mando firme del Gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, en la lucha contra el crimen organizado.

«No hay tregua contra las organizaciones criminales. Continuaremos con fuerza para devolver la paz a las familias ecuatorianas», subrayó el ministerio.

La Penitenciaría del Litoral ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada ligados al narcotráfico que se disputan el control de los penales.

Ecuador enfrenta desde febrero de 2021 una crisis carcelaria que han dejado unos 600 presos asesinados, la mayoría en masacres derivadas de enfrentamientos entre bandas rivales, según estadísticas oficiales.

Desde enero pasado, policías y militares custodian todas las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador, en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el Gobierno contra el crimen organizado.