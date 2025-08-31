Ministro de Defensa venezolano afirma que se preparan ante «cualquier agresión» de EEUU

Caracas, 31 ago (Xinhua) — Venezuela se prepara para responder ante «cualquier circunstancia» o «cualquier agresión» que se produzca por parte de Estados Unidos, afirmó hoy domingo el ministro del Poder Popular para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

«Vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela», advirtió Padrino López al Gobierno estadounidense, en declaración hecha a través de los medios oficiales venezolanos.

Padrino López señaló que Venezuela se encuentra bajo un «asedio» que busca «el rompimiento interno» y pretende «socavar el liderazgo político».

«El anuncio de estos despliegues navales sobre las aguas del Caribe, no es otra cosa sino marcar posición, marcar terreno, para que desde otras potencias no miren hacia acá y ellos apoderarse del mar Caribe», enfatizó.

Precisó que la Fuerza Armada venezolana efectúa el patrullaje de los espacios marítimos y aéreos del país, ante el llamado del presidente Nicolás Maduro de «fortalecer» la Milicia Nacional Bolivariana.

Padrino López se refirió también al despliegue de 15.000 efectivos militares en la región occidental del país, los cuales han destruido una veintena de campamentos de grupos irregulares en la zona fronteriza.

El ministro venezolano señaló que la Fuerza Armada ha destruido también más de una treintena de estructuras logísticas de grupos criminales, así como instalaciones ilegales para elaborar embarcaciones, en el marco del proceso de incautación de droga.

Se refirió en tal sentido a las acciones emprendidas en el estado Delta Amacuro con salida al océano Atlántico y advirtió que estarán atentos a «falsos positivos» que se generen en dicha región.