OCS asume mayores responsabilidades para salvaguardar la paz e impulsar el desarrollo, afirma Xi

Tianjin, 31 ago (Xinhua) — El presidente de China, Xi Jinping, afirmó hoy domingo que la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) asume mayores responsabilidades para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales e impulsar el desarrollo de diversos países, en un mundo marcado por crecientes incertidumbres y cambios acelerados.

Xi hizo estas declaraciones durante un banquete de bienvenida a los invitados internacionales que se encuentran en la ciudad portuaria china de Tianjin para asistir a la Cumbre 2025 de la OCS, desde hoy domingo hasta el lunes.

Antes del banquete, Xi y su esposa Peng Liyuan dieron la bienvenida a los huéspedes a su llegada.

En un discurso pronunciado en el banquete, el presidente chino expresó su confianza de que, con los esfuerzos conjuntos de todas las partes, la cumbre será un completo éxito, así como que la OCS sin duda desempeñará un papel aún más importante y logrará mayores avances, contribuyendo en mayor medida a la promoción de la unidad y la cooperación entre los Estados miembros, aunando las fuerzas del Sur Global e impulsando un mayor progreso de la civilización humana.

Fundada en Shanghai en junio de 2001, la OCS se ha ampliado de seis miembros fundadores a una familia de 26 naciones, compuesta por 10 miembros, dos observadores y 14 socios de diálogo que se extienden por Asia, Europa y África.

Teniendo entre sus miembros a grandes mercados emergentes y países en desarrollo como China, Rusia e India, la OCS representa aproximadamente la mitad de la población mundial y una cuarta parte de la economía mundial.

La cumbre de Tianjin es la cumbre anual más grande del grupo. Se espera que los países miembros adopten documentos clave, incluyendo la estrategia de desarrollo de la organización para la próxima década.

Esta también es la segunda ocasión que el presidente Xi organiza el evento, con la participación de líderes de más de 20 países y 10 organizaciones internacionales. Antes de la cumbre, Xi tuvo más de una docena de reuniones bilaterales con los líderes que llegaron a Tianjin.

Xi dijo a los huéspedes en el banquete que siendo una metrópoli abierta e inclusiva, Tianjin funciona como una zona pionera de la reforma y apertura de China, y que la organización de la cumbre sin lugar a dudas inyectará nueva vitalidad al desarrollo sostenible de la OCS.

La OCS se ha convertido en una fuerza importante en la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales y de una comunidad de futuro compartido de la humanidad, agregó.

La cumbre incluye a la 25ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS, así como a la Reunión «OCS Plus», las cuales tendrán lugar el lunes.

Los participantes en las reuniones discutirán los planes para la cooperación y el desarrollo, y trabajarán para mejorar la gobernanza global, afirmó Xi.

Expresó la esperanza de la OCS, bajo la guía del Espíritu de Shanghai, zarpe una vez más de Tianjin hacia un futuro aún más brillante.

Después del banquete, Xi y Peng presenciaron un espectáculo artístico en compañía de los huéspedes.

Altos funcionarios chinos, incluyendo a Cai Qi, Wang Yi y Chen Min’er, estuvieron presentes en el evento.