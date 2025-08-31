Publicarán artículo de Xi sobre revitalización nacional con gran espíritu de resistencia a la agresión

Beijing, 31 ago (Xinhua) — Un artículo de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), sobre cómo transmitir el gran espíritu forjado en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, en el camino hacia la revitalización nacional, será publicado el lunes.

El artículo de Xi, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, aparecerá en el número 17 de este año de la revista Qiushi, una publicación insignia del Comité Central del PCCh.

El texto está basado en extractos de declaraciones relevantes de Xi, realizadas entre julio de 2014 y mayo de 2025.

Esta guerra es la lucha más larga y extensa del pueblo chino contra la agresión extranjera en la era moderna e implicó el mayor sacrificio, pero condujo a la primera victoria completa del pueblo chino en la liberación nacional.

El documento señala que la victoria marca un punto de inflexión histórico para la nación china: de las profundidades de la crisis en la era moderna al camino hacia una gran revitalización. Asimismo, añade que fue parte integral del triunfo mundial sobre el fascismo.

«Fue una victoria para el pueblo chino y para los pueblos del mundo», se destaca.

A su vez, se subraya que el papel fundamental del PCCh fue la clave para el triunfo y se ponen de relieve las posiciones políticas del Partido, su firme voluntad y sus acciones ejemplares durante la guerra.

Tras afirmar que los victoriosos resultados de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial son indiscutibles, el texto manifiesta que el pueblo chino y los pueblos del mundo jamás aceptarán intento alguno de negar, distorsionar o pasar por alto la historia de la invasión.

El gran espíritu forjado durante la guerra de resistencia constituye una poderosa fuente de inspiración que impulsa al pueblo chino a superar dificultades y obstáculos en su búsqueda de la revitalización nacional, de acuerdo con el artículo.

Igualmente, en este se insta al pueblo a mantener este espíritu para luchar, innovar y trabajar incansablemente por la revitalización nacional hasta alcanzar la victoria final.