Putin interviene en la cumbre del Consejo de Jefes de Estado de la OCS

Tianjin, 1 Sep (Sputnik) El presidente de Rusia, Vladímir Putin, intervino este lunes en la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebra en el Centro Internacional de Congresos y Exposiciones Meijiang, en la ciudad china de Tianjin.

El mandatario ruso precisó que la OCS reúne a países con ideas afines comprometidos «con la construcción de un orden mundial multipolar justo».

Esta jornada, la 25.ª cumbre de la OCS entró en su segundo día. El evento reunió a representantes de más de 20 países y 10 organizaciones internacionales.

La OCS constituye una plataforma con un enorme potencial para impulsar el desarrollo económico regional. Abarca un territorio de unos 36 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de 3.400 millones de personas; su participación en el PIB mundial es de aproximadamente una cuarta parte y, en el comercio internacional, este índice supera el 15 %.

Hoy en día, la OCS cuenta con la participación de diez miembros: Bielorrusia, India, Irán, Kazajistán, China, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Además, dos países gozan del estatus de observadores en la organización, Afganistán y Mongolia. (Sputnik)