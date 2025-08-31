Putin y Xi Jinping abordan los últimos contactos entre Rusia y EEUU

Tianjin (China), 31 ago (Sputnik).- El presidente ruso, Vladímir Putin, debatió con su par chino, Xi Jinping los resultados de las negociaciones ruso-estadounidenses en Alaska, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

Previamente, un corresponsal de Sputnik informó que los mandatarios mantuvieron una breve conversación «de pie» antes de la sesión fotográfica conjunta de los jefes de delegaciones que participan en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

«Sí, nuestro presidente, en primer lugar, mantuvo una conversación muy detallada, por supuesto, con el presidente de China. Se sentaron juntos y pudieron conversar activamente, de forma muy fructífera. Según me dijo nuestro presidente, entre otros, se debatieron los últimos contactos con los estadounidenses, nuestros contactos con los estadounidenses», señaló Ushakov ante la prensa.

Putin arribó a la ciudad china de Tianjin donde se celebra la cumbre de la OCS, inaugurada este domingo con una recepción solemne.

El mandatario chino recibió a su par ruso junto a su esposa, Peng Liyuan. Putin y Xi se saludaron con un apretón de manos. (Sputnik)