Resultados y posiciones de la Bundesliga

Por
-
0
0
Viernes 29 de agosto de 2025:
Hamburgo San Pauli 0 2
Sábado 30 de agosto de 2025:
Leipzig Heidenheim 2 0
Werder Bremen Bayer Leverkusen 3 3
Stuttgart Bor. Mönchengladbach 1 0
Hoffenheim Eintracht Frankfurt 1 3
Augsburgo Bayern Múnich 2 3
Domingo 31 de agosto de 2025:
Wolfsburgo Mainz 1 1
Borussia Dortmund Union Berlin 3 0
Colonia Freiburg 4 1
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Bayern Múnich 2 2 0 0 9-2 6
2. Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 7-2 6
3. Colonia 2 2 0 0 5-1 6
4. Borussia Dortmund 2 1 1 0 6-3 4
5. San Pauli 2 1 1 0 5-3 4
6. Wolfsburgo 2 1 1 0 4-2 4
7. Augsburgo 2 1 0 1 5-4 3
8. Stuttgart 2 1 0 1 2-2 3
9. Hoffenheim 2 1 0 1 3-4 3
10. Union Berlin 2 1 0 1 2-4 3
11. Leipzig 2 1 0 1 2-6 3
12. Bayer Leverkusen 2 0 1 1 4-5 1
13. Mainz 2 0 1 1 1-2 1
14. Bor. Mönchengladbach 2 0 1 1 0-1 1
15. Hamburgo 2 0 1 1 0-2 1
16. Werder Bremen 2 0 1 1 4-7 1
17. Heidenheim 2 0 0 2 1-5 0
18. Freiburg 2 0 0 2 2-7 0

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí