Resultados y posiciones de la Bundesliga

|Viernes 29 de agosto de 2025:
|Hamburgo
|–
|San Pauli
|0
|–
|2
|Sábado 30 de agosto de 2025:
|Leipzig
|–
|Heidenheim
|2
|–
|0
|Werder Bremen
|–
|Bayer Leverkusen
|3
|–
|3
|Stuttgart
|–
|Bor. Mönchengladbach
|1
|–
|0
|Hoffenheim
|–
|Eintracht Frankfurt
|1
|–
|3
|Augsburgo
|–
|Bayern Múnich
|2
|–
|3
|Domingo 31 de agosto de 2025:
|Wolfsburgo
|–
|Mainz
|1
|–
|1
|Borussia Dortmund
|–
|Union Berlin
|3
|–
|0
|Colonia
|–
|Freiburg
|4
|–
|1
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Bayern Múnich
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|2.
|Eintracht Frankfurt
|2
|2
|0
|0
|7-2
|6
|3.
|Colonia
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|4.
|Borussia Dortmund
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|5.
|San Pauli
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|6.
|Wolfsburgo
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|7.
|Augsburgo
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|8.
|Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9.
|Hoffenheim
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|10.
|Union Berlin
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|11.
|Leipzig
|2
|1
|0
|1
|2-6
|3
|12.
|Bayer Leverkusen
|2
|0
|1
|1
|4-5
|1
|13.
|Mainz
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14.
|Bor. Mönchengladbach
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|15.
|Hamburgo
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16.
|Werder Bremen
|2
|0
|1
|1
|4-7
|1
|17.
|Heidenheim
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|18.
|Freiburg
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0