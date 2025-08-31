Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

Athletic de Bilbao.
Viernes 29 de agosto de 2025:
Elche Levante 2 0
Valencia Getafe 3 0
Sábado 30 de agosto de 2025:
Alavés Atlético de Madrid 1 1
Real Oviedo Real Sociedad 1 0
Girona Sevilla 0 2
Real Madrid RCD Mallorca 1 2
Domingo 31 de agosto de 2025:
Celta de Vigo Villarreal 1 1
Betis Athletic de Bilbao 1 2
Espanyol Osasuna 1 0
Rayo Vallecano Barcelona 1 1
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Athletic de Bilbao 3 3 0 0 6-3 9
2. Villarreal 3 2 1 0 8-1 7
3. Barcelona 3 2 1 0 7-3 7
4. Espanyol 3 2 1 0 5-3 7
5. Real Madrid 3 2 0 1 5-2 6
6. Getafe 3 2 0 1 4-4 6
7. Elche 3 1 2 0 4-2 5
8. Betis 4 1 2 1 4-4 5
9. Valencia 3 1 1 1 4-2 4
10. Rayo Vallecano 3 1 1 1 4-3 4
11. Alavés 3 1 1 1 3-3 4
12. RCD Mallorca 3 1 1 1 3-5 4
13. Sevilla 3 1 0 2 5-5 3
14. Osasuna 3 1 0 2 1-2 3
15. Celta de Vigo 4 0 3 1 3-5 3
16. Real Sociedad 3 1 0 2 1-5 3
17. Atlético de Madrid 3 0 2 1 3-4 2
17. Real Sociedad 3 0 2 1 3-4 2
19. Levante 3 0 0 3 3-7 0
20. Girona 3 0 0 3 1-10 0

