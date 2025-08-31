Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

|Viernes 29 de agosto de 2025:
|Elche
|–
|Levante
|2
|–
|0
|Valencia
|–
|Getafe
|3
|–
|0
|Sábado 30 de agosto de 2025:
|Alavés
|–
|Atlético de Madrid
|1
|–
|1
|Real Oviedo
|–
|Real Sociedad
|1
|–
|0
|Girona
|–
|Sevilla
|0
|–
|2
|Real Madrid
|–
|RCD Mallorca
|1
|–
|2
|Domingo 31 de agosto de 2025:
|Celta de Vigo
|–
|Villarreal
|1
|–
|1
|Betis
|–
|Athletic de Bilbao
|1
|–
|2
|Espanyol
|–
|Osasuna
|1
|–
|0
|Rayo Vallecano
|–
|Barcelona
|1
|–
|1
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Athletic de Bilbao
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2.
|Villarreal
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|3.
|Barcelona
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|4.
|Espanyol
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|5.
|Real Madrid
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|6.
|Getafe
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|7.
|Elche
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|8.
|Betis
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|9.
|Valencia
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|10.
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|11.
|Alavés
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|12.
|RCD Mallorca
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|13.
|Sevilla
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|14.
|Osasuna
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|15.
|Celta de Vigo
|4
|0
|3
|1
|3-5
|3
|16.
|Real Sociedad
|3
|1
|0
|2
|1-5
|3
|17.
|Atlético de Madrid
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|19.
|Levante
|3
|0
|0
|3
|3-7
|0
|20.
|Girona
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0