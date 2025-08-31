Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

|Viernes 29 de agosto de 2025:
|Lens
|–
|Stade Brest
|3
|–
|1
|Sábado 30 de agosto de 2025:
|Lorient
|–
|Lille
|1
|–
|7
|Nantes
|–
|Auxerre
|1
|–
|0
|Toulouse
|–
|Paris Saint Germain
|3
|–
|6
|Domingo 31 de agosto de 2025:
|Angers
|–
|Stade Rennes
|1
|–
|1
|Le Havre
|–
|Niza
|3
|–
|1
|Mónaco
|–
|Racing Estrasburgo
|3
|–
|2
|París FC
|–
|Metz
|3
|–
|2
|Olympique de Lyon
|–
|Olympique de Marsellla
|1
|–
|0
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Paris Saint Germain
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2.
|Olympique de Lyon
|3
|3
|0
|0
|5-0
|9
|3.
|Lille
|3
|2
|1
|0
|11-4
|7
|4.
|Mónaco
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|5.
|Lens
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|6.
|Racing Estrasburgo
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|7.
|Toulouse
|3
|2
|0
|1
|6-6
|6
|8.
|Angers
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|9.
|Stade Rennes
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|10.
|Olympique de Marsellla
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|11.
|Le Havre
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|12.
|Niza
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|13.
|Nantes
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|14.
|Auxerre
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|15.
|Lorient
|3
|1
|0
|2
|5-8
|3
|16.
|París FC
|3
|1
|0
|2
|5-8
|3
|17.
|Stade Brest
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|18.
|Metz
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0