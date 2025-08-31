Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

Por
-
0
0
Viernes 29 de agosto de 2025:
Lens Stade Brest 3 1
Sábado 30 de agosto de 2025:
Lorient Lille 1 7
Nantes Auxerre 1 0
Toulouse Paris Saint Germain 3 6
Domingo 31 de agosto de 2025:
Angers Stade Rennes 1 1
Le Havre Niza 3 1
Mónaco Racing Estrasburgo 3 2
París FC Metz 3 2
Olympique de Lyon Olympique de Marsellla 1 0
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Paris Saint Germain 3 3 0 0 8-3 9
2. Olympique de Lyon 3 3 0 0 5-0 9
3. Lille 3 2 1 0 11-4 7
4. Mónaco 3 2 0 1 6-4 6
5. Lens 3 2 0 1 5-3 6
6. Racing Estrasburgo 3 2 0 1 4-3 6
7. Toulouse 3 2 0 1 6-6 6
8. Angers 3 1 1 1 2-2 4
9. Stade Rennes 3 1 1 1 2-5 4
10. Olympique de Marsellla 3 1 0 2 5-4 3
11. Le Havre 3 1 0 2 5-6 3
12. Niza 3 1 0 2 4-5 3
13. Nantes 3 1 0 2 1-2 3
14. Auxerre 3 1 0 2 2-4 3
15. Lorient 3 1 0 2 5-8 3
16. París FC 3 1 0 2 5-8 3
17. Stade Brest 3 0 1 2 4-8 1
18. Metz 3 0 0 3 2-7 0

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí