Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

|Viernes 29 de agosto de 2025:
|Cremonese
|–
|Sassuolo
|3
|–
|2
|Lecce
|–
|Milan
|0
|–
|2
|Sábado 30 de agosto de 2025:
|Bologna
|–
|Como
|1
|–
|0
|Parma
|–
|Atalanta
|1
|–
|1
|Pisa
|–
|Roma
|0
|–
|1
|Napoli
|–
|Cagliari
|1
|–
|0
|Domingo 31 de agosto de 2025:
|Genoa
|–
|Juventus
|0
|–
|1
|Torino
|–
|Fiorentina
|0
|–
|0
|Inter de Milán
|–
|Udinese
|1
|–
|2
|Lazio
|–
|Hellas Verona
|4
|–
|0
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Napoli
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|1.
|Juventus
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|3.
|Cremonese
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|4.
|Roma
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|5.
|Udinese
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6.
|Inter
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|7.
|Bologna
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|8.
|Inter de Milán
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|9.
|Milan
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|10.
|Lazio
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|11.
|Atalanta
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|12.
|Fiorentina
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|13.
|Genoa
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|14.
|Lecce
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|15.
|Cagliari
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|17.
|Parma
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|18.
|Hellas Verona
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
|19.
|Torino
|2
|0
|1
|1
|0-5
|1
|20.
|Sassuolo
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0