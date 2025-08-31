Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Viernes 29 de agosto de 2025:
Cremonese Sassuolo 3 2
Lecce Milan 0 2
Sábado 30 de agosto de 2025:
Bologna Como 1 0
Parma Atalanta 1 1
Pisa Roma 0 1
Napoli Cagliari 1 0
Domingo 31 de agosto de 2025:
Genoa Juventus 0 1
Torino Fiorentina 0 0
Inter de Milán Udinese 1 2
Lazio Hellas Verona 4 0
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Napoli 2 2 0 0 3-0 6
1. Juventus 2 2 0 0 3-0 6
3. Cremonese 2 2 0 0 5-3 6
4. Roma 2 2 0 0 2-0 6
5. Udinese 2 1 1 0 3-2 4
6. Inter 2 1 0 1 2-1 3
7. Bologna 2 1 0 1 1-1 3
8. Inter de Milán 2 1 0 1 6-2 3
9. Milan 2 1 0 1 3-2 3
10. Lazio 2 1 0 1 4-2 3
11. Atalanta 2 0 2 0 2-2 2
12. Fiorentina 2 0 2 0 1-1 2
13. Genoa 2 0 1 1 0-1 1
14. Lecce 2 0 1 1 0-2 1
15. Cagliari 2 0 1 1 1-2 1
17. Parma 2 0 1 1 1-3 1
18. Hellas Verona 2 0 1 1 1-5 1
19. Torino 2 0 1 1 0-5 1
20. Sassuolo 2 0 0 2 2-5 0

