Se forma la tormenta tropical Kiko en el océano Pacífico

México, 32 Ago (Sputnik).- Este nuevo fenómeno meteorológico, que forma parte de la temporada de huracanes actual, se originó a partir de la depresión tropical 11-E, detalló el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN).

«Se localiza a 1.680 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur (noroeste)», detalló en redes sociales.

Debido a la distancia, las autoridades mexicanas descartaron que vaya a afectar al país latinoamericano.

«No genera efectos en nuestro país, ni representa peligro para costas nacionales», puntualizó el SMN.

Sin embargo, una zona de baja presión, que se ubica actualmente a 325 kilómetros al sur de Lagunas de Chacahua, en Chiapas (sur de México) sí podría generar un nuevo ciclón tropical y, con ellos, lluvias y otras secuelas en el territorio nacional. (Sputnik)