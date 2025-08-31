Sitios conmemorativos de guerra de resistencia china contra agresión japonesa reciben más de 60 millones de visitas anuales

Beijing, 31 ago (Xinhua) — China organiza más de 500 exposiciones anuales sobre su guerra de resistencia contra la agresión japonesa y se realizan más de 60 millones de visitas cada año a sitios de valor histórico e instalaciones conmemorativas en todo el país, informó hoy domingo un funcionario del sector.

Un total de 96 sitios históricos e instalaciones conmemorativas vinculadas a la guerra han sido catalogados como bases nacionales de educación patriótica, precisó Sun Deli, subdirector de la Administración Nacional de Patrimonio Cultural, en una conferencia de prensa sobre los eventos en honor al 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Sun señaló que 11 regiones de nivel provincial en China han lanzado 38 rutas de viaje relacionadas con la guerra de resistencia.

Muchos de los sitios e instalaciones conmemorativas ahora cumplen múltiples funciones, incluyendo centros de educación sobre la tradición revolucionaria, educación en defensa nacional y estudios de campo para estudiantes, precisó Sun.

Sitios históricos

Entre 2021 y 2025, China ha construido, renovado o ampliado 15 salones conmemorativos y actualizado las exposiciones de 68 de estos salones en honor a la victoria del país contra la agresión japonesa.

Gracias a tales esfuerzos se ha formado, básicamente, un sistema de salones de conmemoración, informó hoy domingo Sun Deli, subdirector de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural, en una conferencia de prensa sobre los eventos conmemorativos con motivo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Se ha confirmado que en toda China existen más de 10.000 reliquias culturales inmuebles y más de 160.000 piezas o conjuntos de reliquias muebles con temáticas alrededor de la guerra, agregó Sun.

China publicó el viernes una nueva lista de 34 instalaciones y lugares de conmemoración de la guerra a nivel nacional, así como un nuevo grupo de 43 héroes, mártires y grupos heroicos de renombre.

Desde que tales listas se hicieron públicas por primera vez en septiembre de 2014, se han dado a conocer 294 instalaciones y sitios conmemorativos a nivel nacional, al igual que 1.128 héroes, mártires y grupos heroicos de renombre, detalló Ma Feixiong, viceministro de Asuntos de los Veteranos.

Más de 77.000 tumbas de mártires fueron reubicadas en cementerios dedicados a estas personas, con el fin de protegerlas y honrarlas de mejor manera, agregó Ma.