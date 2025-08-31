Trump comparte una enigmática publicación con la Tierra en llamas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reposteó el sábado una imagen generada con inteligencia artificial que lo muestra con la Tierra en llamas de fondo.

La frase que aparece en la ilustración dice: «El mundo pronto entenderá. Nada puede detener lo que viene».

En la imagen, el mandatario aparece con las manos alzadas y sobre una de ellas se observa «Q+», un símbolo asociado al movimiento de la teoría de la conspiración QAnon, que sus simpatizantes usan para referirse al mismo Trump, según Media Matters for America. (Sputnik)