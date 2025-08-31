Trump prometió apoyo de EEUU a despliegue militar europeo en Ucrania, dice Von der Leyen

Bruselas, 31 ago (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país prestará apoyo en caso de que se desplieguen tropas de la Unión Europea (UE) en Ucrania, declaró al diario The Financial Times la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

«El presidente Trump nos aseguró que habrá presencia estadounidense como parte del respaldo», afirmó Von der Leyen, añadiendo que «eso quedó muy claro y se afirmó repetidamente».

Según ella, los países comunitarios están trabajando en los «planes bastante precisos» para enviar tropas a Ucrania en el marco de las garantías de seguridad posconflicto que contarán con el pleno respaldo de los recursos de Estados Unidos.

Von der Leyen agregó que la UE tiene «una hoja de ruta clara» y que se alcanzó un acuerdo sobre ella en la Casa Blanca.

La jefa de la CE también señaló que, una vez terminado el conflicto en Ucrania, las naciones de la UE deberán aportar fondos adicionales para financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, manteniendo además los esquemas de apoyo existentes.

Para lograr este objetivo, la Comisión Europea estudiaría nuevas fuentes de financiación, prometió.

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió el 18 de agosto en la Casa Blanca a su homólogo de Ucrania, Vladímir Zelenski, y varios líderes de los países de la Unión Europea. Durante esa reunión Trump dijo que no conviene equiparar las garantías de seguridad que podría recibir Kiev con las que se dan en el marco de la OTAN.

Según la agencia Bloomberg, las garantías de seguridad de EEUU y Europa para Kiev tendrían por base la labor de los «coalición de los voluntarios» y podrían incluir el despliegue de fuerzas multinacionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que para Moscú es absolutamente inaceptable cualquier guion de emplazamiento de tropas de los Estados de la OTAN en Ucrania, así como calificó de instigación para continuar las operaciones de combate las declaraciones del Reino Unido y de otros países europeos sobre eventual despliegue de un contingente de la OTAN en Ucrania.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo anteriormente que hasta el momento ningún líder europeo ha mencionado el tema de seguridad de Rusia y señaló que es inadmisible excluir a Rusia del debate sobre las garantías de seguridad para Ucrania. (Sputnik)