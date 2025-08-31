Xi se reúne con primer ministro de Vietnam

Tianjin, 31 ago (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy domingo con el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, en la ciudad portuaria de Tianjin.

Chinh se encuentra en el país para asistir a la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

Xi pidió intensificar los esfuerzos para implementar el consenso alcanzado por las dos partes durante su visita de Estado a Vietnam en abril, para generar resultados más sustanciales en su cooperación estratégica integral.

China y Vietnam deben tener una firme confianza en sus caminos y sistemas, así como fortalecer la solidaridad y coordinación, indicó Xi.

China está lista para mantener intercambios de alto nivel con Vietnam e impulsar en conjunto la cooperación estratégica, señaló Xi, y añadió que ambas partes deben promover activamente la cooperación en áreas como conectividad, economía digital e inteligencia artificial.

También instó a los dos países a elevar la coordinación multilateral para salvaguardar los intereses comunes del Sur Global.

Chinh dijo que Vietnam y China comparten intereses estratégicos comunes y son compañeros en el camino del socialismo, y que desarrollar relaciones con China es una opción estratégica y una máxima prioridad de la política exterior de Vietnam.

La parte vietnamita está dispuesta a reforzar la alineación estratégica con China, expandir el comercio y la inversión, fortalecer la conectividad y promover los intercambios entre personas, indicó.

A Vietnam le complace presenciar que China ha logrado grandes hazañas de desarrollo y hecho contribuciones importantes a la economía mundial, agregó el primer ministro vietnamita.

Altos funcionarios chinos, incluyendo a Cai Qi, Wang Yi y Chen Min’er, estuvieron presentes en el encuentro.